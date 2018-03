Schlaflos durchs erste Jahr

Philipp räumt ein, dass er eifersüchtig auf seinen Sohn ist. Außerdem hat er vor der Hochzeit eine schicke Dachgeschosswohnung ausgebaut. Jetzt muss Philipp erkennen, dass die familienuntauglich ist, das heißt, Umzug in eine neue, praktische Wohnung. Noch trauriger ist für den jungen Vater der Verlust seiner eigenen Mutter. Sie stirbt unerwartet im Verlauf des Jahres vor dem ersten Geburtstag seines Sohnes. "Anne und Noah fangen mich jetzt schon auf. Wäre ich jetzt allein, das wäre auf jeden Fall noch schlimmer." Zentral im ersten Jahr ist zudem die Frage, was nach der Elternzeit passiert. Anne will nicht mehr in den alten Job in einer Abendschule zurück, Philipp meint, dass sie das zweite Einkommen brauchen. Trotz aller "Baby-Konflikte" resümiert Philipp am ersten Geburtstag des Sohnes. "Papa zu sein ist geil."