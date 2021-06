Bei der Vorbereitung für diese Themenwoche haben wir in der Redaktion selbst viel dazugelernt und uns Unterstützung von Schwarzen Expert*innen geholt. Sie begleiten uns auch während der Woche in der Redaktion, denn wir werden die ganze Woche Inhalte zu "Schwarz in Deutschland" auf unseren Plattformen Instagram und Facebook posten. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung – gleichzeitig ist es auch für uns in der Redaktion ein wichtiges Signal, dass wir uns für mehr Diversität einsetzen müssen.