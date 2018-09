Und das nennst du Erziehung!

Ein wichtiger Gedanke im Familienrat ist es, Kinder in familiäre Entscheidungen einzubeziehen und ihnen Verantwortung zu übertragen. Es gibt klare Regeln: Einer übernimmt den Vorsitz, einer führt Protokoll und über die Diskussionsergebnisse wird abgestimmt. Nur Einstimmigkeit zählt! So wird versucht, den typischen Alltagsmustern in der Erziehung wie Schimpfen und Strafen der Eltern und Meckern und Nörgeln der Kinder etwas entgegenzusetzen: Wertschätzung für jedes Familienmitglied und das Recht auf die eigene Sichtweise.



Für die Familien ein völlig neues Experiment. Ich war überrascht, wie gut es beim ersten Versuch geklappt hat, obwohl die Kinder, alle zwischen vier und sieben Jahren, noch recht jung sind für eine solche Methode. Der größte Erziehungskonflikt war "Ordnung". Und nun sollten gemeinsam neue Lösungen erarbeitet werden. Am Ende waren sich alle einig, den Familienrat künftig regelmäßig in ihren Alltag zu integrieren.



Im nächsten Experiment bekamen beide Elternpaare die Aufgabe, ihre Familie mit Figuren auf ein Brett zu stellen. So, wie es sich für sie emotional anfühlt. Es wurde für den Partner sichtbarer und damit begreifbarer, welche Konflikte und Verletzungen bestehen, wer mit wem in der Familie wie verbunden ist. Bei Annick und Stefan wurde diese Familienaufstellung so emotional, dass Annick zu Tränen gerührt war als sie merkte, wie groß und wie ehrlich die Liebe ihres Mannes ist und alle Alltagsprobleme überwiegt. Corinne und Stefan waren vor allem überrascht, wie unterschiedlich sie jeweils die Familienkonstellation sehen. Durch die Darstellung mit den Figuren konnten sie im Gespräch darüber Lösungsansätze entwickeln, an die vorher nicht zu denken war.