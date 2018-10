Unser täglich Tier

Der vielzitierte "Verbraucher" kann und wird das nicht alles ändern, sondern vor allem der Gesetzgeber ist gefordert, und die Behörden, die das Tierschutzgesetz vollziehen. So, wie beim Verbot der Käfighaltung eben auch, oder beim Stopp der Subventionen für Schlachttierexporte aus der EU. Der aktuelle Film stellt ein System im Umgang mit Tieren an sich infrage. Wie die Qualzuchten bei Hähnchen, oder die Haltung bei Puten. So kann es nicht weitergehen, glaube ich, so dürfen wir einfach nicht mit Tieren umgehen.



Im Tierschutz gibt es immer eine Kette von Verantwortlichkeiten. Den Gesetzgeber, den, der etwas produziert, den Handel, der entscheidet, was angeboten wird, und schließlich den oder die, die kaufen. Das sind wir. Am Ende der Kette - und zugleich am wichtigsten. Wir entscheiden, welche und wie viele Tiere wir kaufen und essen. Und ob wir sie überhaupt essen möchten.