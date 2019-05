Unser ziemlich bestes Leben

Diese Geschichte bestätigt indirekt das Motto der "Aktion Mensch": "Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor". Vor 50 Jahren wurde die größte Förderorganisation im privaten Bereich gegründet, auf Initiative des ZDF. "37°" greift dieses Jubiläum auf und nimmt in dem Film den Blickwinkel von Menschen mit Behinderungen ein. Sie geben Einblicke in ihr Leben, das eigentlich ganz normal sein sollte, es zu oft aber dennoch nicht ist - oder nicht war.



So werden auch Zeitzeugen porträtiert, die zeigen, wie es ihnen früher ergangen ist, wie es ihnen gelang, ihren Weg in der Gesellschaft zu finden, mit Rückschlägen, mit Widerständen fertig zu werden.



Der Contergan-Skandal war es, der zur Gründung der "Aktion Sorgenkind", der späteren "Aktion Mensch" führte. Bei Matthias Berg löste dieses Medikament, das seine Mutter in der Schwangerschaft einnahm, massive Schädigungen aus. Nach vielen Tiefs und Demütigungen in der Kindheit und seiner Jugend begann er einen bilderbuchhaften Aufstieg: als mehrfacher Weltmeister im Behindertensport, als gefragter Hornist - und heute in führender Position als stellvertretender Landrat in Esslingen. In diesem Film berichtet er darüber, wie er aus tiefster Verzweiflung seinen Weg gefunden hat - und wie er behindertenfeindlichen Äußerungen, die er heute noch gelegentlich erlebt, begegnet. Matthias Berg gibt einen Einblick in sein Leben mit Familie, mit vier Kindern. Sein Motto, das er auch in einem Buch beschreibt, lautet: "Mach was draus!". So sieht er nicht nur die Gesellschaft, sondern auch Menschen mit Behinderungen selbst in der Pflicht, ihr Lebensglück zu finden.



In dem Film des ZDF: "Wen's gerade trifft", aus dem Jahr 1970, wurde der Alltag behinderter junger Menschen porträtiert. Mit Rechercheglück gelang es, zwei der Protagonisten noch einmal wiederzufinden. Für diesen Film werden sie quasi als Zeitzeugen berichten, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen ist - nicht immer so erfolgreich wie Matthias Berg.