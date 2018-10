Verlorene Söhne

Niemand kann verstehen, warum junge, oft intelligente Leute scheinbar freiwillig und todesverachtend eine Sehnsucht nach der Steinzeit verspüren, warum sie mit dem bürgerlichen Leben hierzulande und mit dem Diesseits im Allgemeinen radikal brechen und sogar töten. Genauso stellt sich das Szenario für den Außenstehenden dar. Also auch für mich. Doch wer sich mit den Nöten seiner pubertierenden Kinder herumschlägt, wer Freunde und Bekannte muslimischen Glaubens hat und wer Eltern kennt, deren Söhne und Töchter nach Syrien aufgebrochen und nie mehr aufgetaucht sind, den lässt das Thema schwerlich in Ruhe.



Worin besteht die Faszination dieser Ideologie? Wonach suchen gebildete Jugendliche aus reichen Elternhäusern? Wie hilflos und verzweifelt agieren die zurückgebliebenen Eltern, Freunde, Geschwister? Fragen, auf die es kaum befriedigende Antworten gibt. Fragen, die mich in diesen Film hineingetrieben haben.



Schon nach wenigen Chats und Telefonaten, nach Gesprächen mit Anwälten und Sozialarbeitern, glaubte ich mich im Inneren eines Vulkans. Aus den Aussteigern und Rückkehrern sprudelte es quasi heraus. Auch aus denen, bei denen ich mir nach persönlichen Gesprächen nicht sicher war, ob es Schläfer mit Auftrag oder wirklich reumütige Rückkehrer waren. Allen gemein war jedenfalls ein starkes Mitteilungsbedürfnis und/oder ein starker Drang zur Selbstdarstellung: "Ich war echt da, mittendrin!" Verzweifelte Eltern wandten sich an mich, "weil ihnen sonst keiner zuhört". Vor allem nicht die Polizei und Geheimdienste, so die einhellige Meinung. So reiste ich Monate lang quer durch die Republik, immer auch mit der Frage im Kopf: Wie bringe ich all die Facetten des Themas, die komplexe Thematik und Vielfalt an Betroffenen und Akteuren in meinen Film?



Endlich hatte ich Leute gefunden, deren Geschichte sich lohnte, erzählt zu werden. Aber ab dem Moment, ab dem es ernst wurde, ihre Erfahrungen vor der Kamera ausgesprochen werden sollten, kam der große Frust: Mit mir als Privatmensch: Ja. Mit mir als Medienmensch : Nein. Privat wollten mich viele als eine Art Therapeut benutzen, der zuhört, manchmal auch Mut macht. Auf keinen Fall aber wollten sie an die Öffentlichkeit – monatelang.