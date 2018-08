Vom Mörder zum Helfer

Im Sommer 2015 treffe ich Henry-Oliver Jakobs zum ersten Mal beim Verein "Gefangene helfen Jugendlichen e.V.". Es ist warm und im sechsten Stock hat er beide Fenster weit geöffnet. So richtig wohl ist mir nicht. Denn auch ich bin nicht frei von Vorurteilen. Schließlich treffe ich zum ersten Mal auf einen Mörder.



Brutal und vorsätzlich hat Jakobs 1995 auf zwei Menschen geschossen. Der eine starb, der andere ist lebenslang an einen Rollstuhl gefesselt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. 1995 fuhr er in Fuhlsbüttel ein - auch "Santa Fu" genannt. Damals galt dieser Hamburger Knast noch als das härteste Gefängnis Deutschlands. Henry-Oliver Jakobs kennt alle Details des Knastlebens: Urinkontrollen mitten in der Nacht, Drogen, Hofgänge, Essensausgaben, fehlende Privatsphäre und das ständige Knallen der Zellentüren.