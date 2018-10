Was am Ende wirklich zählt

Monika lernen wir im Frühjahr 2015 kennen. Das Leben geht ihr gründlich gegen den Strich. Sie erwartet nichts mehr, außer, dass es zu Ende geht. "Es ist alles erledigt", sagt sie, und damit meint sie nicht nur die Planung der Beerdigung und die Kündigung ihrer Versicherungen. Das war’s für sie. Die Funkstille zur Familie mag sie nicht beenden. Die Vergangenheit will sie ruhen lassen, damit sie in Frieden gehen kann. Doch es kommt anders. Und das ist das Wunderbare an diesem Film. Monika gewinnt am Ende wieder Lebensfreude, eine Antikörpertherapie schlägt an, und nach und nach überlegt sie: Was wäre, wenn ich doch nicht sterbe? Wie ging Leben noch einmal?



Dagegen fragt sich Jutta: Wie soll man sein Leben führen, wenn man es verliert, und wir fragen uns im Team: Tun wir nicht alle das jeden Tag? Jutta hat sich gegen eine Chemotherapie entschieden. Sie nutzt die verbleibende Zeit, um mit den ihr nahe stehenden Menschen so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Was hat jetzt noch Bestand?



In unserem Film geht es also um die alten Fragen der Existenz: Wohin gehen wir? Was wollen wir? Was fürchten wir? Wie verhalten wir uns zu unserer eigenen Freiheit? Auch zu unserem Schuldigsein? Reflektiert wird nicht, wenn man nur nach vorne strebt und nicht zurückschaut. Wir schauen zurück - und nach vorne - wissend, dass man die Dinge in Echtzeit betrachten muss, ohne die Bedeutung, die ihnen die Zukunft verleiht. Wir fragen uns: Was ist das höchste Gut für die Menschen? Für wen oder wofür leben wir? Und wie und wann verlieren wir aus den Augen, was uns Glück und Erkenntnis bringen?