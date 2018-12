Wenn das Leben aus dem Ruder läuft

Ein halbes Jahr haben wir die beiden Betreuer mit der Kamera begleitet und dadurch einen Einblick in eine Parallelwelt erhalten. Wir haben Menschen kennen gelernt, die nicht so richtig in unsere Gesellschaft passen. Menschen, die wir so nie sehen und vielleicht auch nicht sehen wollen. Dabei kann es im Grunde jeden von uns treffen. Wir können durch einen "Schicksalsschlag" oder eine Krankheit in eine Situation kommen, in der wir auf Betreuung angewiesen sind.



Besonders bewegt hat mich Peters Schicksal. Er ist schwer krank, aber er hat trotzdem den Humor nicht verloren. Peter hat das Ende unserer Dreharbeiten nicht mehr erlebt. Auch Jenny hat mich berührt. Sie ist mein Jahrgang, wirkte auf mich aber viel jünger, verlorener und einsam. In ihrer Wohnung gibt es keine Schränke, sie ist vermüllt und dreckig – so sollte eigentlich niemand leben müssen.