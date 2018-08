Wenn die Liebe ertrinkt

Im Gespräch mit meiner Redakteurin Brigitte Klos entschieden wir daraufhin, den Fokus zu verändern: Von nun an konzentrierten wir uns nur noch auf gesprächsbereite Angehörige. Danach ging alles plötzlich sehr schnell.



In einem Internetforum für Co-Abhängige kam Sonja Schneider mit Stefanie ins Gespräch. Wenige Wochen später traf ich Stefanie und ihre Tochter Julia zu ersten Dreharbeiten. Selten hat mich ein Interview so bewegt, wie dieses intensive Gespräch mit Stefanie. Sie war in einer verzweifelten Lage. Sie wusste genau, dass sie ihren schwer alkoholkranken, oft gewalttätigen und längst unberechenbar gewordenen Mann möglichst bald verlassen muss, wenn sie ihr eigenes Leben wiederfinden will. Aber sie fand nicht den Mut, ihn seinem Schicksal zu überlassen.



Stefanie war bereit, sich von uns mit der Kamera durch diese Lebensphase begleiten zu lassen. Ihr Mann wollte nicht gefilmt werden, erklärte sich aber damit einverstanden, dass ihre gemeinsame Geschichte im Film erzählt wird. Mit ihrer dramatischen Lebenssituation brachte Stefanie mich als Journalist in einen Rollenkonflikt: Darf ich als distanzierter Beobachter einfach nur dokumentieren, wie es Stefanie ergeht oder bin ich moralisch verpflichtet, Einfluss auf sie zu nehmen. Nach Einschätzung von Experten gibt es in dieser Lage nur einen Weg: von zuhause auszuziehen. Gemeinsam mit Brigitte Klos kam ich zu dem Schluss: Natürlich kann und darf ich Stefanie ihre Entscheidung nicht abnehmen, aber meine Haltung und Meinung zu ihrer Situation, die sich in den folgenden Wochen weiter zuspitzte, werde ich ihr nicht vorenthalten. So sind mein Team und ich auch ein Teil dieser harten, am Ende aber keineswegs hoffnungslosen Lebensgeschichte geworden.



Stefanie meinte, sie sei uns als TV-Team dankbar, dass wir uns mit unserer Einschätzung ihrer Lage nicht zurück gehalten hätten. Und ich bin Stefanie sehr dankbar für ihr Vertrauen, ohne das dieser Film nie entstanden wäre. Das gleiche gilt für Frauke und ihren Mann Markus, die mir offen und ohne Beschönigungen von einer langen, schmerzhaften Phase ihres gemeinsamen Lebens erzählt haben.