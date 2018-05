Willkommen in Deutschland

Stark steigende Asylbewerberzahlen stellen die Bundesländer derzeit vor Herausforderungen. In der Zeit von Januar bis Dezember 2014 haben insgesamt 181.453 Menschen in Deutschland Asyl beantragt, davon waren 155.427 Erstanträge und 26.026 Folgeanträge. Das sind 55,4 Prozent beziehungsweise 67,0 Prozent mehr als in den ersten elf Monaten 2013. Im Gesamtjahr erwartet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 200.000 Bewerber. In NRW sollen es über 37.000 sein, nach 15.000 in 2012. In Berlin lebten Mitte Oktober knapp 11.500 Asylbewerber in 48 Unterkünften, davon leben mehr als 500 Flüchtlinge in Hotels. Jedes Jahr kommen mehr als 1.000 neue Flüchtlinge hinzu.



Die Flüchtlinge kommen zunächst für wenige Tage in Erstaufnahme-Einrichtungen, anschließend für Wochen in Zwischenunterkünfte, bevor die Kommunen die langfristige Unterbringung übernehmen. Erst- und Zwischenunterbringung sind Landessache. In NRW stehen dafür derzeit mehr als 4.800 reguläre Plätze zur Verfügung. Viele Einrichtungen sind überbelegt. Bis November sollte die Zahl der Plätze auf knapp 6.800 steigen.

Bildquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge