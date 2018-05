Wirklich beste Freunde

Nicos Eltern haben mir 50 DVDs voll mit privaten Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt, von Nicos ersten Lebenstagen bis in die Pubertät. Beim Sichten der Aufnahmen konnte ich Nicos körperliche Veränderung deutlich erkennen: Ein unfassbar süßes Baby war er, die Augen der Eltern voller Glück. Und ab zwei Jahren war immer deutlicher erkennbar, dass er sich anders bewegt als Kinder seines Alters. Wie sich das Leben der Eltern durch die Diagnose änderte, wurde mir schon beim Sichten der Privatvideos klar.



In einem sehr offenen Interview erzählten sie mir, wie sich auch ihre Beziehung zueinander durch die Krankheit gewandelt hat und wie sie mit professioneller Hilfe immer wieder an ihr arbeiten. Durch ihre Offenheit haben sie Nico die Möglichkeit gegeben, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Jedes Wochenende durften Freunde bei Nico übernachten oder umgekehrt, die Jungs reisten mit in den Urlaub und zu Verwandtschaftsbesuchen.



Nicos Eigenständigkeit war immer ihr Ziel. Sie scheuten keine der teils zermürbenden Auseinandersetzungen mit den Kranken- und Pflegekassen, um für Nico ein neues Gerät zu erkämpfen, mit dessen Hilfe er eine gerade weggefallene Fähigkeit wieder erlangen kann. Zum Beispiel die Umfeldsteuerung, mit der er alle Geräte in seinem Zimmer sowie die wichtigsten Türen in der Wohnung bedienen konnte. Ich habe großen Respekt vor dem Engagement der Eltern und wie sie es geschafft haben, trotz aller Sorgen, Nico ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das geht nur durch Vertrauen, das sie zu Nico, aber auch zu seinen Freunden haben. Sie lassen den Jungs den Freiraum und sind dennoch da für Nico, wenn es ihm schlecht geht.