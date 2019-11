Ab 18! - Dazwischen Elsa

Wir sind beide Filmemacher und haben kleine Zwillinge - Elsa war unsere Babysitterin, und sie hat zur Zeit des Drehs bei uns gewohnt. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes "dazwischen", wusste nicht, wohin. Wir konnten die Situation, in der Elsa steckte, so gut nachvollziehen! Was für ein Druck da auf ihr lastete, diese riesengroße Entscheidung treffen zu müssen: Wer will ich sein? Wir konnten uns gut daran erinnern, wie es bei uns gewesen war und wir haben mit Elsa in der Zeit abendelang über dieses "Dazwischen" gesprochen, das fast eine philosophische Komponente hat: Es gibt noch keinerlei Anbindung an die Realität, keine wirklichen Verpflichtungen. Alles ist möglich. So frei! Aber was für ein Druck ... Dann lockte Elsas damaliger Freund damit, gemeinsam alles hinzuschmeißen und nach Fuerteventura auszuwandern. Timon arbeitet seit seinem 16. Lebensjahr als Koch und stand mit 21 nach eigenen Worten kurz vor dem Burnout. Er fragte sich ernsthaft, was das alles soll und wofür er sich so aufrieb. Auf der anderen Seite standen aber Elsas Eltern, die wollten, dass Elsa auf eigenen Beinen steht und studiert. Elsa befand sich in diesem Spannungsfeld der Erwartungen und damit war irgendwann klar, dass wir das gemeinsam in einem Film thematisieren wollen.