Ab 18! - Following Valeria

Ihre Videos aus dem Luftschutzkeller hatten Millionen von Followern. In Italien wird Valeria Shashenok, bekannter als @valerisssh, wie ein Star behandelt. Sie ist im TV präsent und veröffentlicht ein Buch. Aber ihre Posts sind nun weniger spektakulär.



In Italien findet Valeria kaum Anschluss. Auch nehmen die Negativkommentare zu ihren Clips zu, die Zahl der Follower sinkt drastisch. Sie zieht zu der Familie ihres nach Deutschland geflohenen Bruders, die bei einer Gastfamilie bei Nürnberg untergekommen ist. Dort fühlt sie sich erstmals etwas zu Hause. Aber es wirkt, als habe sie ihr Momentum verloren.



Da entschließt sie sich, auf der ewigen Jagd nach viralem Content, für zwei Monate nach Berlin zu gehen, und sie wird vom europäischen Parlament eingeladen. Gleichzeitig reift der Plan, in ihre Heimat zurückzukehren.



Die junge Autorin Nicola Fegg, die noch an der Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) studiert, ist durch die TikTok-Videos von Valeria früh auf sie aufmerksam geworden und hat gleich nach deren Flucht Kontakt mit ihr aufgenommen.



Anhand von Valerias Geschichte wird nicht nur deutlich, wie eine junge Generation, die vornehmlich durch die Linse ihrer Smartphones auf die Realität schaut, den Krieg und seine Folgen wahrnimmt, sondern auch erzählt, wie das anfängliche Interesse an den Kriegsgeschehnissen und die Solidarität mit den Geflüchteten abnehmen und der Krieg zu etwas Alltäglichem werden. Valeria bekommt dies auch durch Kritik an ihren Videos zu spüren, in denen sie als "Kriegs-Profitörin" beschimpft wird.



Ihre Haltung zu den sozialen Medien wandelt sich, speziell zu TikTok, auch wenn sie weiter präsent bleiben möchte. Valeria steht in dem Zwiespalt, ihr Leben als Influencerin in Westeuropa gestalten zu können und als das Gesicht der jungen ukrainischen Generation herumgereicht zu werden, während sie mit Trauer und Gewissensbissen zu kämpfen hat und ein großer Teil ihrer Familie weiterhin in der Ukraine lebt.



Nicola Fegg vollzieht anhand von sparsam eingesetzten Videos, die Valeria von ihrem gegenwärtigen Leben für diesen Film dreht, von Archivmaterial, das ihre Medienpräsenz zeigt, und von selbst gedrehten Beobachtungen Valerias Werdegang nach. So wird erfahrbar, wie Valeria auf die ihr fremden Umgebungen reagiert und doch weiter Kontakt zu ihrer Familie hält.



3sat zeigt "Following Valeria" von Nicola Fegg im Rahmen der Reihe "Ab 18!", in der Regisseurinnen und Regisseure mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen.