Ab 18! - Hey Joe 

Fortsetzung des erfolgreichen "Ab 18!"-Films "Joe Boots" (2017) über einen jungen US-Kriegsveteranen, der an den Folgen seines Einsatzes im Irak leidet und bis heute um seine mentale und wirtschaftliche Stabilisierung kämpfen muss.



Nach langem Ringen hat Joe vom US-Militär eine Invalidenrente zugesprochen bekommen und kann sich nun eine eigene Wohnung leisten. Er ist von Pittsburgh nach Detroit gezogen und als Künstler tätig - eine Entwicklung, die auch mit Erfahrungen zu tun hat, die er als Protagonist des Dokumentarfilms "Joe Boots" machen konnte: Nach der Tour mit dem Film hatte Joe ein "artist in residence"-Stipendium am Otto-Pankok-Museum in Hünxe, Deutschland, erhalten.



Das Material für seine Collagen stammt aus den vielen vom Verfall bedrohten Häusern, die nach dem Niedergang der Autoindustrie in Detroit leer stehen. Eines dieser Häuser will Joe kaufen, um dort gemeinsam mit Freunden ein Zentrum für Künstler aufzubauen. Zudem bereitet er eine erste eigene Ausstellung vor. Doch bei einem abendlichen Konzertbesuch wird ihm sein Auto gestohlen, in dem sich fast alle seine Kunstwerke befinden. Für Joe beginnt eine Odyssee auf der Suche nach seinem gestohlenen Van, die ihn psychisch an seine Belastungsgrenze bringt und seine posttraumatische Störung triggert.



Der deutsche Filmemacher Florian Baron hat seit den Dreharbeiten in 2016 zu seinem Film "Stress" über junge US-Kriegsveteranen Kontakt zu Joe Boots gehalten und ihn zusammen mit dem Kameramann Johannes Waltermann im November 2021 und Mai 2022 erneut in seinem Alltag begleitet.



Florian Baron, Jahrgang 1984, studierte an der Filmuniversität Potsdam Regie. Sein langer Debütfilm "Stress" wurde bei "DOK Leipzig" 2018 in der "Next Masters Competition" mit dem Förderpreis der DEFA-Stiftung ausgezeichnet. Für seinen Kurzfilm "Joe Boots" erhielt er unter anderem die "Große Klappe" der Duisburger Filmwoche 2017 sowie den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis 2018. Florian Baron lebt und arbeitet in Berlin.



3sat zeigt "Hey Joe" von Florian Baron im Rahmen der Reihe "Ab 18!", in der Regisseurinnen und Regisseure mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen.