Ab 18! - Ich brenne 

Am 19. Februar 2020 haben Nesrin, 20, Serkan, 24, und Carlos, 25, ihren großen Bruder und Freund Ferhat verloren. Ferhat Unvar war einer der Menschen, die bei dem rechtsextremen Terrorakt getötet wurden. Welchen Umgang haben sie mit dem Trauma gefunden?



Der Dokumentarfilm von Marcin Wierzchowski begleitet Nesrin, Serkan, Carlos und ihren Freundeskreis, die Teil einer Bildungsinitiative für Empowerment- und Aufklärungsarbeit gegen Rassismus geworden sind. Diese hatten sie mit Ferhats Mutter Serpil am 14. November 2020 gegründet - Ferhat Unvars 24. Geburtstag. Der Tag, an dem Ferhat starb, hat alles für sie verändert. Bis heute sind viele Fragen zum Tathergang und den Umständen ungeklärt, und auch der Umgang der Behörden mit den Betroffenen und Angehörigen hat tiefe Wunden hinterlassen. Gemeinsam mit dem Theaterregisseur Bassam Ghazi beginnen sie, an einem Stück zu arbeiten, das ihrer Trauer und Wut Ausdruck verleihen und ihren Erinnerungen an Ferhat gerecht werden soll.



Der Frankfurter Filmemacher Marcin Wierzchowski hat seit dem Tag des Anschlags in Hanau gefilmt. Für seinen Dokumentarfilm "Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen" wurde er mit dem Grimme-Preis 2022 ausgezeichnet. Marcin Wierzchowski kennt seine Protagonistinnen und Protagonisten seit dem Tag des Anschlags. Über zwei Jahre hat er eine große emotionale Nähe zu ihnen herstellen können und hat sie bei der Entwicklung und Aufführung des Theaterstücks begleitet, das im Sommer 2022 auf Kampnagel in Hamburg seine Premiere feierte.



3sat zeigt "Ich brenne" im Rahmen der Reihe "Ab 18!", in der Regisseurinnen und Regisseure mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen.