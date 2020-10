Ab 18! - Luisa

Luisa trifft die großen Namen der Politik, zuerst Altmaier, dann Macron. Nach einem Jahr Aktivismus bietet ihr Siemens einen Aufsichtratsposten an. Instinktsicher lehnt die Leitfigur einer ganzen Generation ab - und auch dafür bekommt sie Beifall. Ihre Integrität als Galionsfigur der Klimabewegung kann sie stets bewahren. Sie weicht geschickt politischen Fallstricken und nicht zuletzt interner Konkurrenz aus.



In einer Langzeitbeobachtung gelingt Romy Steyer das ungewöhnliche Porträt einer öffentlichen Person, die bereits zu Beginn der Bewegung aus ihrer Clique heraussticht.



Romy Steyer, 1982 in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt geboren, studierte Dokumentarfilm-Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg und arbeitet als Regisseurin sowie als Editorin. Für ZDF/Das kleine Fernsehspiel realisierte sie zuletzt als Regisseurin "Biete.Suche" über Partnersuche auf Onlineplattformen.