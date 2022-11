Ab 18! - Mein fremdes Ich 

Die Idee ist verlockend. Mit Freunden und Experten bespricht sie Chancen und Risiken, während sie weiter zu Shootings reist. Dann entschließt sie sich, einen digitalen Scan machen zu lassen: Ihr Klon entsteht vor ihr auf dem Bildschirm.



Die echte Lale könnte, statt auf Reisen zu gehen, etwas anders machen, könnte endlich eine Pause von der Selbstoptimierung einlegen: Immer öfter stellt sie sich die Frage, wer oder was sie wäre, wenn sie einfach aufhören würde, so hart an sich selbst zu arbeiten.



Der Motiondesigner Vinzent, der ihren Körper und ihre Mimik in 3D dupliziert, muss noch viele Details nacharbeiten. Aber das Ergebnis ist eine digitale Lale, die lacht, aussieht, geht und spricht wie die echte Lale. Der einzige Unterschied ist, dass diese Lale nicht älter wird, immer arbeitet und niemals Hunger hat.



Während nach und nach in klar komponierten Bildern die Science-Fiction-artige Schöpfung der zweiten Lale entsteht - von der fotogrammetrischen Vermessung bis zum Wiederaufbau der Hautporen und der Haarstruktur -, zeigt das ungeschönte Videotagebuch Lales ihr Leben zwischen Höhen und Tiefen. Am Ende kommt es zu einer Begegnung. Die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Welt verschwimmen. Dem Auge ist nicht mehr zu trauen: Wer ist die echte Lale, wer der Avatar? Und: Bringt all das wirklich die lang ersehnte Freiheit für die echte Lale?