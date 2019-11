Ab 18! - Motorcycle Woman

Mit einem Schlag wurde Frauen ihr Recht auf Selbstbestimmung genommen. Die Gesetzeslage sieht vor, dass alles von Männern allein entschieden wird. Ich habe diese Entwicklung miterlebt und gesehen, wie sich unsere Gesellschaft von einer toleranten, liberalen in eine verwandelt hat, in der Frauen, qua Gesetz für minderwertig erklärt wurden. Es gab zwar einige Proteste von Frauengruppen, aber wir waren weder einflussreich noch stark genug, gegen den islamisierten Staat anzugehen. Während meiner Jahre als aktive Filmemacherin habe ich gesehen, wie sich die Situation der Frauen immer weiter verschlechtert hat. Aber wie so oft im Leben, ist das kein linearer Prozess. Es gibt viele parallele Entwicklungen, welche die vorgeschriebene, untergeordnete Rolle der Frauen konterkarieren. Zum Beispiel sind die Massenmedien in den letzten 15 Jahren enorm gewachsen, über 90 Kanäle sprossen in Pakistan wie Pilze aus dem Boden. Dieses Wachstum bedeutete für die Frauen, dass sie als Nachrichtensprecherinnen, Autorinnen, Schauspielerinnen, Produzentinnen etc. gebraucht wurden. Neue Arbeitsfelder entstanden und Frauen, die zuvor keine Chance hatten, einen Job zu finden – es sei denn, als Lehrerin oder Rezeptionistin – sahen sich plötzlich in "glamourösen" Jobs. Das bedeutete für die Frauen ökonomische Freiheit, sie konnten aus ihren Elternhäusern ausziehen und sich eine eigene Wohnung leisten. Aber das betrifft bis heute nur eine Minderheit in den großen Städten. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt auf dem Land, wo der Wert einer Frau an die Ehre des Mannes gebunden ist.