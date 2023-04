Ab 18! - Seda baut Autos

Jonas Heldt

Wie sind Sie auf ihre Heldin der Arbeit, Seda, gestoßen?



Ich habe in der Nachtschicht bei Imperial/Audi ein paar Aufnahmen gemacht, als Seda auf mich zukam und gefragt hat, was ich denn da mache. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Sie ist gelassen mit der Kamera umgegangen, und ich habe gemerkt, dass sie ihre Geschichte auch gerne und aufrichtig erzählen kann. Sie hatte auch schon ein bisschen Bühnenerfahrung von Auftritten in der Moscheegemeinde, wo sie auch gerne mal einen Mann gespielt hat.



In ihrem Film schafft Seda den Schritt von der Leiharbeiterin zur Festangestellten. War dieses Happy End zu Drehbeginn absehbar?



Ich habe gleich gemerkt, dass sich aus Sedas Situation etwas entwickeln wird - zum Guten oder zum Schlechten. Das ist für mich wichtige Voraussetzung für einen spannenden Dokumentarfilm. Seda ist kein Mensch, der die Verhältnisse akzeptiert und in der Situation stecken bleibt. Dass sich in der Autoindustrie eine Krise anbahnt, war für mich absehbar. Die Dieselkrise war dann überraschend und gut für den Film. Die Aufmerksamkeit durch den Film hat Seda vielleicht auch ein bisschen geholfen, ihre Chancen verbessert.



Seda hat einen türkischen Migrationshintergrund. Würden Sie die junge Frau als ein Beispiel gelungener Integration bezeichnen?



Sie ist eine "selfmade woman" und hat bestimmt viel mehr schaffen können als die Gastarbeiter-Generationen vor ihr. Dabei hatte sie nach meinem Eindruck nicht wirklich viel Support, was man ja auch im Film sehen kann - weder in der Schule noch in ihren Arbeitsstrukturen, etwa im Arbeitsamt. Hier sehe ich leider eher das Exemplarische.



Seda fährt jetzt ein "dickes Auto". Was sind ihre nächsten Ziele?



Für mich ist Seda so sympathisch, weil sie entspannt bleibt und sich nicht irgendwelche Ziele diktieren lässt, die sie dann vermeintlich glücklich machen. Sie ist zufrieden mit ihrer Arbeit und kann sich davon ein Leben leisten, dass ihr Freude macht. Das ist ihr gutes Recht.



Bei Drehbeginn gab es die Dieselkrise, zum Ende des Drehs kam schon Corona. Wie erlebten Sie die Autobranche in der Innensicht? War es schwierig, an Drehgenehmigungen zu kommen?



Ich habe sowohl Imperial als auch Audi als sehr professionell und kooperativ erlebt. Und im Film sieht man ja auch, dass sich die beiden Unternehmen doch bemühen, sich um ihre Leute zu kümmern. Die Drehgenehmigung hatte ich zum Glück noch vor Beginn der Dieselkrise. Ich habe aber garantieren können, dass jeder zu Wort kommt und ich nicht mit einer vorgefertigten Meinung den Film beginne. Ansonsten habe ich mit einem sehr kleinen Team gearbeitet - größtenteils alleine - und konnte dabei in den Nachtschichten ein wenig unter dem Radar bleiben. Ich hatte nicht nur ein gutes Verhältnis zu den Chefs, sondern auch zu den Pförtnern.



Die grundsätzliche Frage nach der Zukunft der Industriearbeit im Film stellt sich auch in den Unternehmen, und auch Audi war hier für meinen manchmal kritischen Blick offen. Die Autoindustrie hat viele Konzept in unsere Arbeitswelt eingebracht - Fließband, Teamwork, Outsourcing. Und sie hat ein großes politisches Gewicht. Mir ist insgesamt aufgefallen, dass es bei genauem Hinsehen schon immer wieder gravierende Unterschiede zwischen Festangestellten und befristeten oder Leiharbeitern gibt und ich frage mich, wo das hingehen soll. Ein gutes Beispiel ist dafür die Kurzarbeit. Diese ist nicht ungewöhnlich und auch neben Dieselkrise und Corona häufig, beispielsweise bei Auftragsflauten.



Interview: Nicole Baum (2020)