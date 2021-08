Ab 18! - Diego

Regisseurin Kristina Konrad begleitet Diego, der neben seinem 50 Wochenstunden umfassenden Studium zugleich mit Freunden an einer Geschäftsidee für ein eigenes IT-Business bastelt und außerdem in den Ferien Praktika bei namhaften Investmentbanken absolviert.



Diego könnte promovieren und in die Forschung gehen. Vieles spricht aber auch für eine Karriere in der Finanzwelt, wie es sein Vater vorlebt, dem er sehr nahe steht. Das würde viel Geld bedeuten, und Adrenalin, aber eben auch viel Stress: In 16-Stunden-Tagen Algorithmen für den umstrittenen Hochfrequenzhandel programmieren? Oder vielleicht doch lieber eine Zukunft im Universitätsbetrieb mit mehr Zeit zum Musikmachen, für Freunde, Sport und Party?



All seine Projekte geht Diego mit voller Kraft, Ehrgeiz, aber auch viel Teamgeist an. Dennoch ist es schwierig zu erkennen, für was er wirklich brennt. So spürt Kristina Konrad in ihrer Beschäftigung mit diesem auf den ersten Blick so gradlinig wirkenden jungen Mann auch der Frage nach, welche sozialen Beziehungen Diego hat, wenn er sich nicht gerade mit Physik oder Hedge-Fonds beschäftigt.



Sie beobachtet ihn beim Zusammensein mit seinen Freunden und in seinem gut situierten Elternhaus mit seiner Familie. Es ist Kristina Konrads ebenso empathische wie präzise dokumentarische Beobachtung, die einen nachhaltigen und tiefenscharfen Einblick in die Lebenswelt einer jungen globalen Elite gewährt, welche die Entscheidungsträger von Morgen hervorbringt.