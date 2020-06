Ab 18! - In der Schwebe

Eine poetische Annäherung an das Lebensgefühl junger Aussteiger in Georgiens Hauptstadt Tiflis: In stimmungsvollen, an Kalifornien und Richard Linklater erinnernden Bildern wird ein impressionistisches Porträt einer Jugendgruppe zusammengesetzt, die versucht, ein Leben zwischen Kirche, Politik, Kunst und Selbstfindung ein klein wenig aus den Angeln zu heben. In dem durch heftige Strukturreformen gebeuteltem, sich mittlerweile jedoch auf Konsolidierungskurs befindlichen Land begibt sich eine Handvoll Individualisten mit fast romantischer Ernsthaftigkeit auf Sinnsuche.