Ab 18! - Mein Name ist Khadija

Ich habe während des Arbeitsprozesses lange überlegt, inwieweit ich manche Dinge erklären soll, die im Film nicht auserzählt sind. Khadija hat natürlich auch viel mehr erzählt, als im Film zu sehen ist. Also, man hätte aus dem Material locker einen viel längeren Film schneiden können. Aber das Format ist nun mal auf fünfundvierzig Minuten beschränkt, und deswegen musste ich mich entscheiden, was ich bloß andeuten will und was sich von alleine erklärt.



Abgesehen davon bin ich aber auch kein Freund von erklärenden Kommentaren oder Bewertungen seitens der Regie. Stattdessen wünsche ich mir, dass die Zuschauer in meinen Filmen Raum haben für ihre eigenen Gedanken. "Mein Name ist Khadija" zum Beispiel ist kein Aufklärungsfilm über den Islam. Ich beobachte bloß die islamische Welt beziehungsweise einen kleinen Teil davon. Die Zuschauer dürfen sich ihr eigenes Urteil darüber bilden.