Klima, Landschaft und Lebensart gepaart mit stabilen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen machen das mittelamerikanische Land für auswanderwillige Deutsche besonders attraktiv. Eine von ihnen ist Ivonne Jackelen. Die Wuppertalerin betreibt in San José eine besondere Catering-Firma, die Kleinbauern unterstützt und auf ökologische Landwirtschaft achtet.



Auch Christine Figgener hat ihre Berufung auf der Insel gefunden. Die Biologin kümmert sich um bedrohte Schildkröten und genießt gleichzeitig das Leben am Strand und in der Natur.



Warum immer nur für andere die Traumziele buchen und organisieren? Das dachte sich Amelie Wittmann und kündigte ihren Job im Reisebüro, um selbst die Welt zu sehen. Nach Stationen in Asien und Afrika fühlt sie sich nun in der Karibik zu Hause.



Leben unter Palmen mit Blick aufs Meer war der Traum von Catherin Seib. Nun kann die Tierkommunikatorin nach Feierabend gemeinsam mit ihrem Mann und den Pferden Ausritte am Karibikstrand unternehmen.



Der Film besucht fünf Frauen, die den Mut hatten, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und mehr als 10.000 Kilometer entfernt von zu Hause noch einmal neu zu starten.