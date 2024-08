Ricarda Daleys Auswanderer-Abenteuer begann mit der Liebe zur Musik. Auf den Spuren ihres Idols Bob Marley kam die gebürtige Sächsin als Rucksack-Touristin nach Jamaika. Aus Liebe zu ihrem Mann Ian ist sie dann in der Karibik geblieben. Heute zeigt sie Touristen die schönsten Plätze Jamaikas, Krokodile und Delfine inklusive. "Im Alltag vergisst man oft, warum man hergekommen ist", erzählt die gelernte Physiotherapeutin. "Wenn ich mit den Gästen unterwegs bin, sehe ich wieder die Schönheit des Landes." Einziger Wermutstropfen: Um möglichst viele Touren anzubieten, ist Ricarda oft von Ian getrennt, und es bleibt nur wenig Zeit, am Traum vom eigenen Haus zu arbeiten. Seit 8 Jahren bauen die beiden nun schon an ihrem Eigenheim inmitten der Natur. Ohne Strom und fließend Wasser: ein wahrer Kraftakt.



Seit über drei Jahrzehnten sind Johanna Röthel-Burger und ihr jamaikanischer Mann Horrace, genannte Benji, miteinander verheiratet – und noch immer genießen die beiden die Zweisamkeit auf ihrer Trauminsel. Der schönste Teil des Tages ist die gemeinsame Wanderung durch den Dschungel, der direkt hinter ihrem Haus beginnt: "Wir merken, dass uns das sehr erdet. Hier gibt es nicht viele äußere Eindrücke, man ist so für sich." Die beiden lernten sich während eines Urlaubs auf Jamaika kennen und wussten sofort, dass sie zusammenbleiben würden. Sie haben vier Söhne großgezogen und ihr gemeinsames Leben überwiegend im kühlen Norden Deutschlands verbracht. Aber die Sehnsucht nach Jamaika blieb und so kehrten sie 2018 in Benjis Heimat zurück. Eine Entscheidung, die Johanna nicht bereut. "Das Leben in Deutschland fehlt mir nicht, nur meine Familie. Ich würde am liebsten alle herholen."



"Ich wollte dem, das ich nicht kenne und das auch Teil von mir ist, näher sein und es verstehen." So begründet Marvin Campbell seine Auswanderung nach Jamaika. Er hat jamaikanisch-englisch-deutsche Wurzeln, unternahm aber bis ins Erwachsenenalter nie eine Reise ins Heimatland seines Vaters. Viele Jahre bestimmte die Arbeit in der Werbebranche sein Leben, bis er kurz vor einem Burn-out stand und sein Leben radikal umkrempelte. Jamaika hat den ehemaligen Workaholic verändert. Heute ist Marvin auf der Insel erfolgreicher Unternehmer in der Abfallbranche. Und auch privat hat er mit Ehefrau Nina sein Glück gefunden.