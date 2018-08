Afrikas Flüchtlinge

Wüstenpatrouille Quelle: BBC

BBC-Reporter Benjamin Zand verfolgt den Weg der Migranten zurück in ihre Heimatländer: Wo kommen sie her, was hat die Menschen zur Flucht getrieben? Sie erzählen in der Dokumentation von ihrem „Traum von Europa“, der aber oft ganz anders aussieht als die Wirklichkeit.