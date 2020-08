Am Puls Deutschlands: #5JahreWirSchaffenDas

Das erzählen auch die syrischen Brüder Bilal und Mohamad Al S.: Es interessiere die meisten nicht, wer sie seien. „Sie gucken einfach: „Dunkle Haare, dunkle Haut. Der ist Ausländer.‘“ Bilal hat inzwischen eine Ausbildung zum Zahntechniker abgeschlossen und Mohamad arbeitet in einem Malerbetrieb. Susanne R. aus Nortorf in Schleswig-Holstein hat den Brüdern geholfen, ihren Platz in Deutschland zu finden. Ehrenamtlich. Der Staat, so glaubt Susanne R., könne keine individuell passenden Lösungen für Geflüchtete finden. Deshalb sei das Ehrenamt so wichtig. Doch es wird zunehmend schwieriger, Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren.