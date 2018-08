Am Puls Deutschlands

In seiner Dokumentation analysiert ZDF-Moderator Jochen Breyer aber auch und ordnet ein. Das Gefühl des Abgehängt-Seins ist neu in diesem Wahlsommer, bestätigt ihm Soziologe Oliver Nachtwey: Früher sei es für alle Menschen, reich wie arm, wie in einem Fahrstuhl gemeinsam aufwärts gegangen. Inzwischen aber stünden viele Deutschen eher auf einer Rolltreppe: „Das Grundgefühl ist, ständig gegen die Rolltreppe anlaufen zu müssen, ständig unter Druck zu sein.“ Viele Menschen, die sich auf den Aufruf im ZDF gemeldet hatten, beschrieben genau diesen Eindruck. Bei den Begegnungen mit Menschen, die Jochen Breyer besuchte, brachten alle zum Ausdruck, dass ihnen Wertschätzung fehle heutzutage. Jochen Breyer nimmt aus der Arbeit an der Dokumentation mit, dass sich viele Bürger noch nicht gänzlich von der Politik abgewendet haben. Dass sie aber erwarten, ernst genommen zu werden, dass ihre Stimme gehört wird.