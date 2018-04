Wenn sich die deutsche Nationalmannschaft im Juni aufmacht, ihren Titel zu verteidigen, sind fast alle dabei: Sie sitzen gebannt vor dem Fernseher, singen die Nationalhymne, malen Schwarz-Rot-Gold auf ihre Wangen. Auto-Korso und Fahne-Schwenken mit dem Gefühl „Wir sind Deutschland“. Der perfekte Zeitpunkt für Breyer, um der Frage nachzugehen: Was ist denn überhaupt deutsch? Was macht Deutschland aus, was gehört zu Deutschland – und was nicht?