Der Rechtsruck bei der Europawahl war weniger stark als erwartet. Was auffällt: Im Osten Deutschlands hat die AfD viele Stimmen geholt. In Sachsen und Brandenburg wurde sie stärkste Kraft, in Thüringen kam sie nahe an die CDU heran. Was bedeutet das für die Landtagswahlen im Herbst? Und woran liegt es, dass gerade der Osten so wählt wie er wählt? Das möchte Jochen Breyer herausfinden – mit dem Hashtag #wasmichimostenstoert