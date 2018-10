Doku | Am Puls Deutschlands - #wasdiePolitikfalschmacht

Nach den Wahlen in Bayern und Hessen sitzt die AfD in allen Landtagen, die etablierten Parteien verlieren so viel Zustimmung wie nie zuvor. Die politische Landschaft ist aufgewühlt. Jochen Breyer will darüber reden, was die Menschen bewegt.