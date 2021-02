„Wodka-Berg“, „Netto-Ghetto“: Der Aschenberg in Fulda genießt einen zweifelhaften Ruf. Doch er ist auch Heimat und steht für sozialen Zusammenhalt: 8500 Menschen aus über 70 Nationen leben am Aschenberg. Der Doku-Mehrteiler begleitet acht Menschen, die sich unterschiedlichsten Herausforderungen in ihrem Leben stellen: Träume, Hoffnungen, Wünsche, Niederlagen oder Neubeginn - wie meistern sie die kleinen und großen Hürden in ihrem Alltag?