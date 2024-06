Fast jeder kennt sie: die Buchstabensuppe. Die kräftige Brühe ist in nur wenigen Minuten zubereitet. Die lustigen ABC-Nudeln sind vor allem bei den Kleinen ein Hit. Schon in den 70ern lautete Maggis Werbeversprechen: "Gute Laune löffeln". Doch ist die Instantsuppe wirklich die richtige Kost für Kinder? Ein prüfender Blick auf die Rückseite verrät Sebastian Lege etwas ganz anderes. Gemüse in verschwindend geringen Mengen, geschmacksverstärkende Zutaten – und hohe Salzmengen.



Aus den 70ern ist dieses Kultgetränk nicht wegzudenken: Cefrisch. Das Pulver musste nur kurz mit Wasser aufgegossen werden und fertig war ein erfrischender Orangen-Drink mit viel Vitamin C – und viel Zucker. Heute ist Cefrisch ein sogenanntes Lost Food und wird nicht mehr hergestellt. Dafür bieten andere Marken zahlreiche fruchtige Instantgetränkepulver. Doch wie unbeschwert lassen sich die angeblichen Sommerdrinks genießen? Sebastian Lege zeigt, wie die Hersteller an echten Früchten sparen – und teilweise sogar ganz ohne auskommen.



Schmelzkäseecken durften auf keiner Käseplatte fehlen. Einzeln verpackt in goldener Folie, zieren sie auch heute noch oft die Frühstücksbüfetts von Hotels. Die kleinen Dreiecke vollbringen das Wunder, konstant in einem cremigen Zustand zwischen fest und flüssig zu verharren. Und sie sind ohne Kühlung praktisch ewig haltbar. Wie kann das sein? Ed von Schleck, das Langnese-Eis mit dem Plastikstiel, ist seit fast 20 Jahren nicht mehr erhältlich. Sebastian Lege wagt sich trotzdem an den Nachbau: War früher wirklich alles besser? Oder sind es doch nur Erinnerungen und Emotionen, die das Eis zu einem gezwirbelten Erlebnis machen?



BiFi Carazza gilt als schneller Snack für zwischendurch, vor allem an Tankstellen oder Raststätten. In den Neunzigern bewarb BiFi seine Carazza als Hosentaschen-Calzone. Auch andere Hersteller sprangen auf den Zug auf und verkauften Teigmantel gefüllt mit Salami und Soße. 38 Zutaten braucht Sebastian Lege, um die kleine Möchtegernpizza nachzubauen.



Bis heute ist der Schokoriegel "Lila Pause" von Milka in Erinnerung geblieben. Zu eindrücklich waren die Werbespots, in denen Milka vor beeindruckender Alpenkulisse für die Extraportion an Erdbeeren und Joghurt warb. Sebastian Lege deckt auf, dass der Riegel vor allem aus Fett bestand.



Sebastian Lege packt aus. Er baut sechs beliebte Klassiker aus drei Jahrzehnten nach und zeigt, mit welchen Tricks die Industrie Geschmack und Farbe in die Produkte schummelt.