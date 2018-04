Blaues Blut und Bierrebellen

Atemberaubende Schlösser vor beeindruckender Bergkulisse, in Bayern gibt es allein über 130 königliche Burgen und Residenzen. Ein ganz besonderes Schloss steht am Ufer des Tegernsees. Hier lebt Herzogin Anna in Bayern, sie heißt so wie das Land, das in diesem Jahr 100 Jahre Freistaat feiert. Die Herzogin ist eine junge Unternehmerin, sie führt eine Brauerei, renoviert alte Gasthäuser und öffnet das Schloss für große Events.