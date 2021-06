Die meisten jungen Männer und auch Frauen unserer Generation lösen sich gerade von diesen alten Rollen, ohne sich schon auf gültige Neudefinitionen geeinigt zu haben. Wir stecken inmitten eines anstrengenden Prozesses, in dem ein altes Bild anfängt, sich aufzulösen, um in einem neuen Geschlechterverhältnis aufzugehen.



Während die weibliche Suchbewegung mittlerweile häufiger mediale Repräsentanz erfährt, bleibt die der jungen Männer oft noch unterbelichtet. Die Dokumentarfilmserie "Boys" will hier aufholen und den aktuellen Diskurs, die Unsicherheiten, Ablöseprozesse und Findungsansätze der Männer von heute ausleuchten.



Die Regisseurinnen Felicitas Sonvilla und Nina Wesemann haben dafür 30 Männer ins Studio eingeladen und zum Gespräch gebeten. Mit Rapper Kelvyn Colt und Politiker Kevin Kühnert stehen auch zwei prominente Männer Rede und Antwort.



Entstanden ist ein Format, das große Fragen der gesellschaftlichen Geschlechterrealität niedrigschwellig und durch die einzelnen Protagonisten persönlich erfahrbar macht. Abwechslung bringen die Nachfragen der Filmemacherinnen und formale Spielarten, wie die Aufforderung, sich zu bestimmten Themen im Raum zu bewegen. Die Serie wurde aus dem Quantum-Formatlabor heraus entwickelt.



Die Autorinnen und Regisseurinnen, Felicitas Sonvilla und Nina Wesemann, begegneten sich 2010 in ihrem ersten Semester an der HFF München. Es entstanden eine enge, prägende Freundschaft sowie mehrere gemeinsame Filmprojekte. Ihre letzte Zusammenarbeit ist "Mein Bruder kann tanzen" (Dokumentarfilm, 60 Minuten) der auf dem "Filmfestival Max Ophüls Preis" 2018 im Dokumentarfilm-Wettbewerb seine Premiere feierte.