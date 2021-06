Männlichkeit (1/7)

Gibt es eine "neue Männlichkeit"? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Wie fühlt sie sich an? Wie denken Männer darüber? In sieben rund 15-minütigen Folgen treten die beiden Regisseurinnen Felicitas Sonvilla und Nina Wesemann in Dialog mit 30 unterschiedlichen Männern, um ihnen diese und andere Fragen zu stellen. Mit Rapper Kelvyn Colt und Politiker Kevin Kühnert stehen auch zwei prominente Männer Rede und Antwort. Sie alle geben ehrliche und teils überraschende Antworten zu den Themen Männlichkeit, Sex, Väter, Liebe, Feminismus, Körper und Fußball.