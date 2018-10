In der ersten Folge sucht Ursula Rat bei Kate Kitchenham. Die Schauspielerin aus Solingen wünscht sich einen Tibet Terrier. Was es bei dieser speziellen Rasse zu bedenken gibt, führt die Tierexpertin an einigen konkreten Beispielen deut­lich vor Augen. Ob der Wunsch schließlich in Erfüllung gehen kann, wird sich zeigen.



Ein Minischwein - das ist Christians großer Haustierwunsch. Im zweiten Fall besucht Kate Kitchenham ihn und seine Freundin Anja. Schnell wird deutlich, dass das junge Paar keine Vorstel­lungen hat, welche Anforderung die Haltung eines Minischweins an den Besitzer stellt. Kate nimmt die beiden mit zu einer Tier­schützerin des Vereins "Schweinefreunde e. V.". Ganz schnell wird Christian klar, dass die Idee, ein Minischwein in seiner Woh­nung zu halten, nicht zu realisieren ist. Aber Kate hat einen ande­ren Vorschlag.



Marleen aus Berlin möchte nicht länger alleine leben. Ihr Hund ist vor kurzem gestorben, jetzt möchte sie ihre Wohnung mit einer Katze teilen. Kate Kitchenham kann Marleen überzeugen, dass sich Wohnungskatzen in Gesellschaft eines Artgenossen sehr viel wohler fühlen als alleine, insbesondere wenn Marleen den ganzen Tag berufstätig ist. Was die spannende Beschäftigung der Stubentiger betrifft, hat Kate Kitchenham einen ganz besonderen Vorschlag.

Der Haustier-Check, Staffel 1, Folge 1