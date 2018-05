Kate Kitchenham geht mit ihrem Hund Knox ins Theater, denn dort ist der Arbeitsplatz von Nina. Die Schauspielerin wünscht sich einen Hund, der sie dorthin und auch zu Engagements in ganz Deutschland begleitet. Die Haustierexpertin prüft daher den Backstage-Bereich des Theaters auf Hundefreundlichkeit. Natürlich muss die Schauspielerin auch Gassi-Runden einplanen: In einer Großstadt wie Berlin für Hund und Mensch eine Herausforderung! Ob Maulkorbzwang in der U-Bahn, Hundesteuer oder Anleingebot: Kate klärt Nina über die Rechte und Pflichten Berliner Hundehalter auf. Schließlich stellt sie Nina zwei Hunde vor, die wunderbar zu der jungen Frau und ihrem Leben passen könnten. Und so hat diese am Ende die Wahl zwischen Vedu und Merlin.



Ein Haustier hat Birgit schon: Katze Kleenie. Doch die ist einsam, nachdem ihr Katzenfreund gestorben ist. Das möchte Birgit nun ändern und wendet sich an Kate. Am liebsten hätte sie ein Katzenkind, doch die Haustierexpertin rät ab: Ein zu junges Tier würde die Alt-Katze überfordern. Kate stellt Birgit im Tierheim drei wundervolle Samtpfoten vor, die viel besser zum Wesen von Kleenie passen. Doch gefallen sie auch Birgit?



Großen Gefallen finden Ingrid und Jörg auf jeden Fall an ihrem Junghund Strolch. Das Paar hatte sich in der ersten Staffel des „Haustier-Checks“ an Kate gewandt, weil es einen Hund suchte, der Ingrid zu ihrer Arbeitsstelle ins Altenheim begleiten, aber auch einfach ein lieber Familienhund sein kann. Kate riet den Kölnern zur Rasse „Coton de Tuléar“ und traf damit genau ihren Geschmack. Seit ein paar Monaten lebt nun also Vierbeiner Strolch bei Ingrid und Jörg. Leider läuft in Sachen Erziehung noch nicht alles glatt. Auch das Alleinsein will nicht so recht klappen. Selbstverständlich macht sich Kate Kitchenham noch einmal auf den Weg, um für ein harmonisches Zusammenleben der Drei zu sorgen.

Der Haustier-Check, Staffel 2, Folge 2