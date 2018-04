Ute war ihr ganzes Leben in Spanien im Tierschutz aktiv. Doch das Elend der Straßenhunde und der Stress mit den Behörden hat sie seelisch und körperlich ausgelaugt. Aus dem aktiven Kampf hat sie sich nun zurückgezogen. In Deutschland gibt die Pensionärin jetzt Pflegehunden ein vorübergehendes Zuhause, bis sich neue Besitzer finden. So auch für die sensible Galgo-Hündin Farah.



Doch nun muss Ute noch einmal nach Spanien. Flug und Aufenthalt wären zu stressig für ihren Schützling, und so soll die Hündin ein paar Tage in eine Hundepension. Doch die unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern vor allen auch in der Qualität der Unterbringung und in der Ausbildung der Hundesitter, weiß die Haustierexpertin. Damit Farah keine schlechten Erfahrungen macht, stellt Kate eine Hundepension auf die Probe.