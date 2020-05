Einsamer Simba und ein Hund auf Reisen

Ein Wohnmobilurlaub mit Hund durch halb Europa ist Mandys langgehegter Traum. Sie bittet Kate zu prüfen, ob sie dafür gut genug vorbereitet ist. Ihre größte Sorge: dass Pepe krank oder ihr unterwegs weggenommen wird, weil eine Impfung fehlt oder sie Reisebestimmungen missachtet. Keine grundlosen Sorgen, findet die Haustierexpertin und packt zunächst einmal Pepes Köfferchen.



Da hinein gehören nicht nur Decke, Leine und Näpfe, sondern gerade bei Auslandsreisen in südliche Länder auch ein Maulkorb. Nicht zu vergessen der Heimtierausweis - Identifikation und Impfpass des Hundes. Alle erforderlichen Impfungen checkt anschließend der Tierarzt und gibt Mandy zudem ein paar Erste-Hilfe-Tipps. So kann sie ihren Pepe auch in abgelegenen Gegenden erst einmal selbst notversorgen. Kate lädt abschließend dann zur Probefahrt mit einem Wohnmobil ein. So kann Mandy schon mal Reiseluft schnuppern und üben, wie sie sicher mit Pepe ans Ziel kommt.