Der Weg zum Vorkämpfer des Katholizismus war für Albrecht Wenzel von Waldstein, genannt Wallenstein, bei seiner Geburt am 24. September 1583 in Hermanitz an der Elbe keineswegs vorgezeichnet. Die Waldsteins waren protestantisch und keineswegs kaisertreu. Wallensteins Großvater Georg von Waldstein hatte sich schon 1546 am Fürstenaufstand gegen den damaligen Kaiser Karl V. beteiligt. Doch Albrecht von Wallenstein sollte einen anderen Weg einschlagen.