"Das Kapital"

Das Urteil des Vordenkers fand Gehör, aber sein Einfluss auf die politische Entwicklung war gering. Von Krankheiten als der Folge seines aufreibenden Lebenswandels gepeinigt, starb Karl Marx am 14. März 1883 auf dem Sessel in seiner Studierstube, nachdem ihm zu seinem Schmerz bereits Frau und Tochter Jenny in den Tod vorausgegangen waren. In einem seiner letzten Interviews hatte er einem Reporter aus New York sein Lebensmotiv verraten: "Kampf".