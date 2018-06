Das Unwesen des Ablasshandels

Einer der fähigsten Prediger im päpstlichkurfürstlichen Ablassgeschäft war der Dominikaner Johann Tetzel, der seit 1517 in der Kirchenprovinz Magdeburg wirkte. "So bald der Gülden im Becken klingt, im huy die Seel in Himmel springt", lautete seine simple wie erfolgreiche Parole. Mit geradezu beschwörenden Ritualen und schaurigsten Verheißungen vermochte er das einfache Volk zu beeindrucken. So erklärte er den Ablass zum "wirksamsten Sühnmittel der Sünde". Um die "Tetzelkästen", die Kasse, kümmerten sich Angestellte der Fugger. Sie hatten alle Hände voll zu tun, denn der Zulauf war groß. Doch dem Geschäft waren Grenzen gesetzt. Der Kurfürst von Sachsen etwa, Luthers Landesherr Friedrich der Weise (1463-1525), gewährte Eintreibern keinen Zutritt zu seinem Fürstentum und ließ den Ablasshandel dort verbieten, um zu verhindern, dass Geld vom eigenen Territorium in fremde Kassen floss.