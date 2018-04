Der Deutsche Krieg

Mit dem Ausstieg Preußens aus dem Deutschen Bund am 14. Juni 1866 bahnte sich der entscheidende Schlagabtausch an. In Berlin hielt man einen Konflikt schon seit einigen Monaten für unausweichlich. Mit einem bereits im April 1866 geschlossenen geheimen Angriffsbündnis mit dem Königreich Italien legte es Preußen darauf an, Österreich in einen Zweifrontenkrieg zu zwingen.