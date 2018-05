Die ersten Franken

Das Ende des merowingischen Königsgeschlechts in der Mitte des achten Jahrhunderts beschließt auch die Blütezeit der Franken. Unter karolingischer Herrschaft erfolgt in der Mitte des neunten Jahrhunderts die Teilung in ein "französisches" und ein "deutsches" Frankenland (Westreich und Ostreich) - eine Trennung, die sprachlich bereits vorher bestanden hat. Denn die linksrheinische Bevölkerung ist durch die Jahrhunderte lange römische Herrschaft - auch sprachlich - romanisch sozialisiert, während rechtsrheinisch germanisch-fränkisch gesprochen wird. Sprachliche Reste des Fränkischen im Westreich sind fast gänzlich verschwunden. Lediglich vereinzelt sind Verwandtschaften zwischen dem Französischen und dem Fränkischen sicht- und hörbar: Am eindrücklichsten natürlich beim Namen des Landes: France, Frankreich.