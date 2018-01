Die Kirche schlägt zurück

Papst Innozenz III. gewährte den bisher verketzerten Armutsbewegungen Raum in seiner Kirche und förderte die Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner. Diese zeichneten sich durch besondere Volksnähe aus und gruben so den im Verborgenen agierenden Katharern allmählich das Wasser ab. Die Frömmigkeit der Laien, die ihnen bis dahin ihren Erfolg gesicherte hatte, ging nun zur katholischen Kirche über. Die Organisation der Katharer in Frankreich zerfiel allmählich, ihre Schlagkraft verebbte. Der Zerfall ihrer Einheit erleichterte der katholischen Kirche das Durchgreifen.