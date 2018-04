Freiherr vom und zum Stein

Geboren am 25. Oktober 1757 in Nassau an der Lahn, stammte Stein aus einer Reichsritterfamilie. Weil sein Vater in der Verwaltung des Erzbistums Mainz tätig war, sorgte sich vor allem seine gebildete Mutter um ihren Lieblingssohn. Er studierte Jura, Geschichte und Wirtschaft in Göttingen und war für viele verschiedene deutsche Herrscher in der Verwaltung tätig, bis er 1804 als Finanz- und Wirtschaftsminister am preußischen Königshof seinen Dienst antrat.Der Freiherr vom Stein war ein jähzorniger Dickkopf - ganz und gar kein umgänglicher Mann, mit scharfem Verstand und aufbrausendem Temperament. Mitunter genoß er es geradezu, das Gegenteil eines geschmeidigen Diplomaten darzustellen, dafür war er ein hervorragender Fachmann und ein erprobtes Verwaltungsgenie. Oft genug hatte er seinen König vor den Kopf gestoßen. Doch seine Loyalität gegenüber Preußen stand außer Zweifel. Trotz heftiger Gichtanfälle rettete Stein 1806 auf abenteuerlichen Wegen die Staatskasse vor den Franzosen..