Friedrich I., Barbarossa

Gleichzeitig musste Friedrich in seinem großen Konflikt mit dem Papst zurückstecken. Den 1159 gewählten, machtbewussten Papst Alexander III. hatte Friedrich nicht anerkannt, sogar einen Gegenpapst aufstellen lassen, den er aber in Europa nicht durchsetzen konnte. 1177 warf Friedrich sich Alexander auf dem Markusplatz in Venedig spektakulär zu Füßen: inhaltlich und symbolisch vergleichbar dem Gang nach Canossa von Kaiser Heinrich IV. hundert Jahre zuvor.



Als Friedrich aus Italien zurückkehrte, flogen ihm trotz der Niederlagen die Herzen der Menschen zu. Auch den Konflikt mit Heinrich dem Löwen entschied er für sich und erreichte den Gipfel seines Ansehens. Sein Selbstverständnis als weltlicher Beschützer der Christenheit verpflichtete ihn 1188, einen neuen Kreuzzug anzuführen, um das von Moslems eroberte Jerusalem zu befreien. Er ertrank am 11. Juni 1190 beim Baden im Fluss Saleph in der heutigen Türkei.