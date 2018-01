Gewissenhafter Regent

Ludwig II. (Spielszene) Quelle: ZDF

Vor allem in den frühen Jahren legte der König Wert darauf, täglich mit seiner Regierung in München in Kontakt zu stehen. Verantwortlich für die schnelle Kommunikation zwischen Ministern und dem Monarchen war der Kabinettssekretär, der die Vorlagen zum Aufenthaltsort des Königs brachte.