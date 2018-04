"Gott mit uns"

Der Krieg, 1914 allerorten so enthusiastisch begrüßt, fuhr sich schnell fest im blutigen Stellungskampf. Des Kaisers geliebte Hochseeflotte dümpelte in ihren Heimathäfen vor sich hin, während der Oberste Kriegsherr Orden an verdiente Soldaten verteilte. Immer in der Nähe des Großen Hauptquartiers, in sicherem Abstand zur Front, war er bis zuletzt blind für die sinnlosen Opfer seines Volkes. In den blutigen Schlachten im Westen, bei Verdun und an der Somme, wurden Hunderttausende sinnlos geopfert. An den Kriegsschauplätzen zum erstenmal dabei waren die Filmkameras der Propagandakompanien. Dramatische Filmszenen brachten in das noch junge Kino die Wirklichkeit des Krieges, die weit entfernt war vom heroischen Sterben fürs Vaterland.